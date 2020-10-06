أكد رئيس مجلس إدارة شبيبة الساورة، مامون حمليلي، اليوم الثلاثاء أن الناطق الرسمي و الرجل القوي في الفريق، محمد زرواطي، يفكر "جديا" في المغادرة بسبب "الضغوط التي يتعرض لها وأيضا لأسباب صحية".

و أوضح حمليلي في تصريح مصور تم نشره على صفحة "فايسبوك" لشبيبة الساورة بقوله : "زرواطي يفكر في الآونة الأخيرة بجدية في مغادرة النادي بالنظر إلى الضغوط التي يتعرض لها و أيضا بسبب الهجمات المتعددة".

و أضاف : "لدينا ما يكفي من الوعود حول أولئك الذين يريدون معرفة رصيد حساب النادي، وما عليهم سوى التقرب من إدارتنا".

و أشار أن "الذين يدعون وجود مؤسسة تقف وراءنا نقول لهم لدينا ربع مؤسسة لأن مصادر التمويل تأتي من مؤسسات و شركات هي أهم من تلك المؤسسة التي ترعانا (المؤسسة الوطنية للتنقيب "أونافور") حيث يعد تمويل الأخيرة عبارة عن قطرة ماء في محيط".

وذكر حمليلي "أن شبيبة الساورة هي النادي الرئيسي في الجنوب الغربي للبلاد وهي الحقيقة التي يتوجب أن يتقبلها الجميع".