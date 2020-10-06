كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الثلاثاء بتيسمسيلت، أن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي وصلت حاليا على المستوى الوطني إلى 62 بالمائة.

وأبرز عطار، خلال زيارته التفقدية إلى الولاية، بأن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي قد وصلت حاليا على المستوى الوطني، إلى 62 بالمائة في حين تبلغ بولاية تيسمسيلت 85 بالمائة.

وشدد الوزير على "ضرورة الانتهاء من تجسيد مشاريع الربط بشبكتي الكهرباء والغاز بمناطق الظل للولاية خلال السنة المقبلة كآخر أجل"، داعيا إلى "توظيف شباب المنطقة بالمؤسسات المكلفة بتجسيد هذه المشاريع".

وأكد بأنه "يمكننا اللجوء إلى إجراءات منح الصفقات بالتراضي بصفة شفافة لمؤسسات جزائرية وذلك بهدف التسريع من وتيرة عمليات ربط مناطق الظل بشبكتي الكهرباء والغاز".