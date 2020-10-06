أمضى في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء قلب هجوم نجم مڨرة علي هارون رسميا على عقد لمدة سنتين مع اتحاد بلعباس ، ليكون بذلك خامس مستقدمي الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية بعد كل من تيبوتين و ايتيم وبلمختار ومهاجم شبيبة القبائل السابق عبد الواحد بلغربي.

وكانت إدارة إتحاد بلعباس قد أعلنت بعد ذلك ترقيتها لمدافع الفريق الرديف إسحاق بلحسايني إلى صنف الأكابر ليكون بمثابة اللاعب الوحيد المستفيد من ذات الإجراء ، مع الإشارة إلى تأكيد مصدر إداري اتخاذ المسيرين لقرار ضم صاحب ال 19 سنة لمدة أربع سنوات تفاديا لسيناريوهات مشابهة لذلك النزيف الشباني الذي عانى منه نادي المكرة خلال المواسم القليلة الماضية.