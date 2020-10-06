قضت مساء اليوم الثلاثاء محكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة بالحبس ثلاث سنوات ضد ثلاثة (3) أشخاص قاموا الأسبوع الماضي ببقر قطيع من الأغنام قوامه 58 رأسا ملك لأحد موالي قرية الدريعات ببلدية حمام الضلعة، حسب ما علم من النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة.

وأوضح ذات المصدر أن المحكمة قضت أيضا بتعويض الضحية بمبلغ مالي قدره 1 مليون و700 ألف دج وغرامة مالية بـ 300 ألف دج بعد أن وجهت للمعنيين الثلاثة تهم "جريمة تكوين جمعية أشرار وبقر رؤوس مواشي".

وكانت قرية الدريعات ببلدية حمام الضلعة قد شهدت خلال الأسبوع الماضي حادثة فريدة من نوعها تمثلت في إقدام ثلاثة أشخاص على بقر قطيع من الغنم انتقاما من صاحبها بسبب خلاف على تحديد مناطق الرعي، وفق ما أفاد به مصدر من الدرك الوطني.

وشهدت قرية الدريعات بعد ذلك حملة تضامنية واسعة مع الضحية تمثلت في جمع سكان القرية وما جاورها لمبلغ مالي بقيمة 140 مليون دج مع قطيع من الغنم يزيد عن 39 رأسا.