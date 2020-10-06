أشارت نتائج المؤشر العربي 2019/2020 الذي إجري في 13 بلدًا عربيًا بشكل جلي إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.



فعلى صعيد الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه، فإن النتائج أظهرت أنّ 88% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بدولة الصهاينة، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بالكيان الصهيوني موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب؛ معظمها مرتبطٌ بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعية له.



وتُظهر النتائج أنّ آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بالكيان الصهيوني لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.



ومن الجدير بالذكر أن الرأي العام بحسب أقاليم المنطقة العربية متوافق على رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني. كما تظهر النتائج أن أغلبية مواطني السودان بنسبة 79% ترفض الاعتراف بالكيان الصهيوني مقابل 13% يؤيدون الأمر، وكذلك رفضت أغلبية السعوديين التطبيع بنسبة 65% علمًا بأن 29% رفضوا الإجابة عن هذا السؤال.