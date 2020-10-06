أغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء، مدعومة بتعطيلات معروض متوقعة بفعل إعصار يقترب من خليج المكسيك وإضراب لعمال النفط في النرويج.



لكن السوق انخفضت في معاملات ما بعد التسوية عقب قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر إدارته بعدم التفاوض على حزمة تحفيز إلى ما بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار بما يعادل 3.29 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 42.65 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 1.45 دولار أو 3.7 بالمئة عند 40.67 دولار.



غير أن برنت هبط إلى 42.19 دولار بعد الإقفال في حين نزل الخام الأمريكي إلى 40.13 دولار للبرميل.