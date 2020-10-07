قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الثلاثاء إن الركود العالمي سيكون أقل حدة مما كان متوقعا مشددة على أن "عملية الصعود" باتجاه انعاش الاقتصاد ستكون "بطيئة وصعبة ومتفاوتة".



وأوضحت في كلمة قبل اجتماعات الخريف التي تعقد الأسبوع المقبل في واشنطن "نعتبر الآن أن التطور المسجل في الربعين الثاني والثالث كان أفضل من المتوقع ما يسمح بمراجعة طفيفة لتوقعاتنا العالمية للعام 2020".



وكان صندوق النقد الدولي كشف في 24 جوان عن توقعات اقتصادية قاتمة جدا مع خسائر متراكمة على الاقتصاد العالمي قدرها 12 ألف مليار دولار في 2020 و2021.



وتوقع يومها الصندوق أيضا ركودا نسبته 4,9 % خلال السنة الراهنة مقابل 3 % كان توقعها في أفريل.



لم تكشف جورجيفا الثلاثاء أي أرقام إلا أنها ستنشر بعد أسبوع من الآن.