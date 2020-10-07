يشارك وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، غدا الخميس، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد في ندوة "اكتشف الأسواق العالمية"، المقررة من 7 إلى 9 أكتوبر في عاصمة ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأضاف ذات المصدر أن هذا الحدث السنوي المنظم تحت شعار "فرص النمو في مجال التصنيع الذكي"، والذي تنظمه وزارة التجارة الأمريكية، هو فضاء للتبادل بين أكبر الشركات المتخصصة في الصناعات المتطورة والتقنيات الذكية بما فيها صناعات السيارات والفضاء وتخزين الطاقة والطاقات المتجددة.

و حسب المنظمين، فإن هذا اللقاء الدولي سيكون فرصة للمشاركين لاستكشاف شراكات جديدة مع مسؤولي الشركات الموجودة في الولايات المتحدة، الذين يسعون إلى توسيع توزيعهم الدولي و/أو تطوير فرص الشراكة.

وستشارك في هذه الندوة الافتراضية - حسب ذات البيان- شركات متخصصة في الصناعات المتطورة والتقنيات الذكية من 40 دولة، والذي سيشهد أيضًا مشاركة وزراء مكلفين بالصناعة من بعض الدول مثل الجزائر والمغرب و تركيا إضافة إلى ويلبر روس، كاتب الدولة الأمريكي للتجارة، الجهة المنظمة الحدث.