أعلن المنتخب المكسيكي، عبر حسابه الرسمي عن إصابة أحد لاعبيه المتواجدين في التربص الحالي للمنتخب للإصابة بفيروس كورونا .

وأعلنت الاتحادية المكسيكية لكرة القدم ، عبر حسابها الرسمي على " تويتر" أن اللاعب كارلوس رودريغز لن يكون حاضرا في المباراتين المقبلتين للمنتخب المكسيكي وهذا بعد إجراء فحوصات "كوفيد19 "التي قام بها اللاعب والتي ظهرت إيجابية .

اللاعب دخل في فترة الحجر الصحي من أجل التعافي من الفيروس وسيتم إجراء الفحوصات مجددا على بقية الطاقم يوم غد . و من المرتقب أن يجري المنتخب الوطني الجزائري مقابلة ودية مع نظيره المكسيكي يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري.