أجرت المديرة العامة للحرس المدني الإسباني، ماريا غاميز غاميز، أمس الثلاثاء زيارة إلى الجزائر لمدة يوم واحد، تندرج في إطار التعاون العسكري بين البلدين، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أن "المديرة العامة للحرس المدني الإسباني، حلت أمس الثلاثاء 06 أكتوبر 2020، في زيارة لمدة يوم واحد إلى الجزائر، في إطار التعاون العسكري بين الجزائر وإسبانيا".

وأضاف البيان أن "العميد قواسمية نور الدين قائد الدرك الوطني، استقبل المديرة العامة للحرس المدني الإسباني والوفد المرافق لها بمقر قيادة الدرك الوطني، ليتم بعدها عقد جلسة عمل تطرق فيها الطرفان إلى سبل التعاون و تبادل الخبرات بين الدرك الوطني ونظيره الإسباني، في مجال الأمن العمومي ومكافحة الجريمة المنظمة".

وحسب ذات البيان،"كانت المحطة الثانية للزيارة، بمقر قيادة القوات البحرية، أين استقبل الوفد من طرف العميد شعلال عبد العزيز، قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية حيث تم عقد اجتماع عمل، تم خلاله التطرق إلى مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الأمن البحري، ليتم بعدها زيارة عينة من الوحدات العائمة من حرس السواحل".