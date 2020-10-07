كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، أنه التقى اللاعب حسام عوار وطرح عليه مشروعه الرياضي، غير أن هذا الأخير كان يحلم باللعب لفرنسا.

وفي سياق آخر، قال جمال بلماضي، خلال ندوة صحفية نشطها صبيحة اليوم الأربعاء بالنمسا، أن الأسباب التي دفعته إلى عدم استدعاء المحليين، خلال تربص النمسا، أن المحليين لم يتدربوا منذ 6 أشهر كاملة.

مضيفا "أنا أتابع ما يحدث، هم بعيدون عن المُنافسة ولم يستأنفوا التحضيرات سوى منذ أسبوع فقط، مؤكدا أنه لا يمكن الاعتماد عليهم حاليا، وعند عودتهم إلى المنافسة، حينها سيكون الأمر مُختلفا". وأكد بلماضي أن المحليين لهم نفس مركز الدوليين.

من جهة أخرى، أكد بلماضي أن مستقبل كبیر ينتظر زرقان مع فريقه بوردو والجزائر، مشيرا إلى أن زرقان يملك كل شيء من أجل القیام بمسیرة ممیزة سواء مع فريقه أو مع المنتخب.

كما كشف أن اللاعب زين الدين فرحات، أصيب أمس خلال الحصة التدريبية وسيكون غائبا عن المواجهتين الوديتين.