كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، أنه التقى اللاعب حسام عوار وطرح عليه مشروعه الرياضي، غير أن هذا الأخير كان يحلم باللعب لفرنسا.

وفي سياق آخر، قال جمال بلماضي، خلال ندوة صحفية نشطها صبيحة اليوم الأربعاء بالنمسا، أن الأسباب التي دفعته إلى عدم استدعاء المحليين، خلال تربص النمسا، أن المحليين لم يتدربوا منذ 6 أشهر كاملة.

مضيفا "أنا أتابع ما يحدث، هم بعيدون عن المُنافسة ولم يستأنفوا التحضيرات سوى منذ أسبوع فقط، مؤكدا أنه لا يمكن الاعتماد عليهم حاليا، وعند عودتهم إلى المنافسة، حينها سيكون الأمر مُختلفا". وأكد بلماضي أن المحليين لهم نفس مركز الدوليين.

واستغل بلماضي الندوة الصحفية، التي احتضنها مقر إقامة منتخب الجزائر بالنمسا، للحديث عن الوضعية الصعبة التي يعيشها بعض اللاعبين بسبب عدم تعاقدهم مع أندية جديدة، فضلا عن قدوم بعض الوجوه الجديدة.

وأعرب جمال بلماضي عن سعادته البالغة بعد انتقال المدافع جمال بلعمري لنادي أولمبيك ليون الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي. وقال: "في فترة من الفترات كنت قلقا بخصوص مستقبل بلعمري، اليوم المعادلة تغيرت بعد توقيعه لنادٍ كبير مثل ليون، سيمنحه فرصة اللعب في المستوى العالي".

كما اعترف بلماضي بصعوبة الوضعية التي يعيشها حاليا النجم يوسف بلايلي، موضحا أن "وضعيته معقدة جدا، صحيح أنني لست وكيل أعماله، غير أنني لا أتردد في نصحه". وأضاف: "ينبغي عليه أن يجد حلا ناجحا يسمح له باللعب من جديد، وبالتالي العودة لمنتخب الجزائر".

وأعرب الناخب الوطني عن أمله في انتقال إسلام سليماني لأحد الأندية الجديدة خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف الهروب من شبح البطالة الذي يلاحقه في ليستر سيتي الإنجليزي.

وقال بلماضي : "الأمور لم تسر كما كان مخططا لها في الميركاتو الأخير، غير أن إمكانية انتقاله لنادٍ جديد تظل مطروحة". وبإمكان سليماني الانتقال لأحد الدوريات التي مازال فيها الميركاتو الصيفي مفتوحا، على غرار الدوري الأمريكي والروسي والسعودي، أو دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

من جهة أخرى، أبدى بلماضي إعجابه الشديد بالوافد الجديد على الخضر عبد الجليل مديوب، لاعب تونديلا البرتغالي.

وأشاد المدرب بمدافع بوردو الفرنسي الأسبق، حيث قال: "مديوب ترك لدي انطباعات طيبة للغاية، نعاني من نقص كبير في مركز محور الدفاع بحكم غياب بلعمري".

وصف جمال بلماضي مهدي زرقان بـ"الاستثمار المستقبلي"، قائلا: "هو لاعب واعد، أحييه على روحه الوطنية حيث اختار تمثيل منتخب الجزائر، بالرغم من امتلاكه لجنسيتين هما الفرنسية والتونسية".

ويشكل زرقان احد أبرز المواهب الصاعدة لفريق بوردو الفرنسي، وسبق له أن تواجد في فترة من الفترات على رادار برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وكشف أن اللاعب زين الدين فرحات، أصيب أمس خلال الحصة التدريبية وسيكون غائبا عن المواجهتين الوديتين، كما أبدى قلقه على وضعية عطال لأنه يتعرض لإصابات مُتكررة ويغيب لفترات طويلة.

وأكد الناخب الوطني ان اختيار مواجهة نيجيريا والمكسيك على منتخبات أقل مستوى، لاسيما أن تطور المنتخب يمر عبر مواجهة منافسين أقوياء، كما أن منتخب المكسيك لم ينهزم منذ 20 لقاء ومواجهته مفيدة لنا.

وكشف بلماضي أن مجيد بوقرة سيكون من ضمن الطاقم الفني للمنتخب الوطني.