احتج العشرات من مواطني بلدية "الزعفران" شمال غرب الولاية صباح اليوم الأربعاء، أمام مقر بلدية " الزعفران " بعد الإفراج عن قوائم المستفيدين من قطع الأراضي الصالحة للبناء والتي تقدر حصتها بنحو 118 قطعة ظلوا ينتظرونها منذ مدة طويلة.

وكان أمل الراغبين في الحصول على الاستفادة أن يكونوا من ضمن المستفيدين وفقا لمقاييس التنقيط المعمول بها ووفقا لما لديهم من أولويات كتعداد الأسرة والحالة المزرية في السكن عند الأهل أو الكراء والاستئجار غير أن القائمة التي أفرجت عنها السلطات المحلية صباح اليوم جاءت بغير ما كانوا يتوقعونه حيث صرّح بعض المحتجين بأن القائمة ضمت أقارب وإخوة من أسر أعضاء المجلس البلدي، وكأنهم تقاسموا القطع لكل عضو حصته يتحكم فيها وفي توزيعها ولم يعتمدوا مقاييس معينة أو تنقيط يفصل بين مختلف الحالات وهي بمئات الطلبات لتكون النتيجة كارثية جرّت إلى احتجاجات من طرف المواطنين خاصة ممن أودعوا ملفاتهم وخابت آمالهم في القائمة متجمعين أمام مقر البلدية.

وقد أغلقوا مدخلها، مطالبين بفتح تحقيق في كيفية توزيعها وكذا إلغاء القائمة الحالية ، حيث تنقل إليهم رئيس الدائرة من أجل تهدئتهم وتقديم وعود بإعادة النظر في التوزيع ، لكن المحتجين مصرّين على قرار الإلغاء والشفافية في توزيعها .