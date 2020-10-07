استغنى وداد تلمسان، الصاعد الجديد إلى الرابطة الأولى لكرة القدم، عن 13 لاعبا من تشكيلة الموسم الفارط تحسبا للموسم الجديد الذي شرع في التحضير له منذ يومين، حسب ما أفادت اليوم الأربعاء إدارة النادي.

ويتواجد من بين اللاعبين المعنيين بالمغادرة، تسعة عناصر لم تنته عقودها بعد ولكن إدارة الوداد قررت فسخها لعدم حاجة الطاقم الفني لخدماتها، وفق نفس المصدر. و يتعلق الأمر بكل من: بن مرزوقة وعرباوي وأوكيل وبلوناس وبوفليح ومساعدية وعقيد وسبيع و بوشعور، فيما لم يتم تجديد عقود بورحلة وبلحمري وبن شريفة وبوقاشل.

وأشار نفس المصدر إلى أن المدرب عزيز عباس، الذي تم تجديد الثقة فيه لقيادة تشكيلة ''الزيانيين'' للموسم الثاني على التوالي، "سطر ضمان البقاء بأريحية كهدف له"، بعدما انتظر الوداد سبع سنوات كاملة للعودة إلى الدرجة الأولى.

وأتم المدرب إعداد برنامجه التحضيري للموسم الجديد، الذي تم تأخير انطلاقته إلى يوم 28 نوفمبر بعدما كان مقررا ليوم 20 من نفس الشهر، حيث قسمه إلى ثلاث مراحل، بدأ في تطبيق المرحلة الأولى منه أول أمس الاإنين بملعب "العقيد لطفي" بتلمسان، وذلك بعد أن جاءت نتائج الفحوصات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا سلبية لجميع أعضاء الفريق، كما أشير إليه.

وبخصوص عملية الاستقدامات، فإن إدارة الوداد تأمل في إبرام صفقة أخيرة قبل طي هذا الملف، سيما بعدما نجحت في انتداب ثمانية لاعبين وهم : بلعالم (أ. المدية) وأميري (أ. الأربعاء) و إيبوزيدان (ج. عين مليلة) و بن شيخ وبلعريبي (ج. وهران) و زناسني (ش. بجاية) و عايش (إ. بلعباس) وبن عمران (ج. الشلف) .

وأوضح نفس المصدر بأن اتصالات متقدمة أجريت مع قلب الهجوم بلغربي، الذي فسخ عقده مؤخرا مع شبيبة القبائل، ولكنها باءت بالفشل، حيث فضل ابن تلمسان الانضمام إلى الفريق الجار اتحاد بلعباس، الناشط هو الآخر في الرابطة الأولى.