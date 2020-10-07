بدأت محاكمة نشناشي زليخة- شفيقة، المدعوة "مايا"، الأبنة المزيفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد تأجيلها الأسبوع الماضي، في قضية الفساد. ويتابع في القضية الوزيران السابقان عبد الغني زعلان ومحمد الغازي والمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل.

واتهمت المدعوة مايا والمتهمين الآخرين، بمنح امتيازات غير مستحقة وتلقي رشاوى وسوء استغلال الوظيفة وكذا تبييض الأموال وغيرها من التهم، بمحكمة الجنح بالشراقة.

القضية تعود إلى سنة 2017 حيث تم حجز أزيد من 11 مليار سنتيم بالعملة الوطنية، و17 كغ من الذهب ومبلغ معتبر بالعملة الصعبة بإحدى الفيلات بموريتي غرب العاصمة، ليتم على اثر ذلك فتح تحقيق في القضية الذي انتهى بإيداع المتهمين الحبس المؤقت في 14 جويلية 2019.