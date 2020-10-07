قام، أمس الثلاثاء، وفد رفيع المستوى من الشرطة الإسبانية بقيادة مديرها العام فرانسيسكو باردو بيكيراس بزيارة إلى الجزائر، تندرج في سياق التعاون الثنائي الشرطي الجزائري-الإسباني.

وقد استقبل المدير العام للأمن الوطني بمقر المديرية العامة الكائن بباب الوادي مسؤول الشرطة الإسبانية، حيث أكد بالمناسبة أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين شرطة البلدين ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن اللقاء أشاد بالعلاقات الجزائرية الإسبانية الممتازة في مجال التعاون بين الجهاازين، لا سيما في مجالات التدريب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بمختلف أشكالها. وأضاف نفس المصدر أن الطرفين جددا في ختام الاجتماع الذي عقد بمناسبة هذه الزيارة، رغبتهما في توطيد مجال التعاون الشرطي الثنائي، من حيث تبادل الخبرات والمساعدة التقنية المتبادلة والتكوين المتخصص في المجالات الشرطية المختلفة.