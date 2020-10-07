قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حوار لجريدة" لوبنيون" الفرنسية، أن الحراك المبارك، وضع حدا لكوميديا وتهريج العهدة الخامسة، وأن هدفه حاليا هو استرجاع ثقة الجزائريين بحكومتهم ومؤسساتهم.

وأشار الرئيس إن الشعب خرج يوم 22 فيفري إلى الشارع بعد أن بلغ التسيب أوجه في تسيير الدولة.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون في الحوار، أنه يكن احتراما كبيرا لمهنة الصحافة، مشيرا إلى أنه لم يتم أبدا اعتقال صحفيين من أجل مهنتهم النبيلة.

وأضاف الرئيس تبون "كنت أكرس دائما احتراما كبيرا للصحافة منذ أن كنت وزيرا، ولم أحدث فرقا بين الصحفيين أو تمييزا بين الصحافة العامة والخاصة، ولم يتم أبدا اعتقال صحفيين من أجل مهنتهم النبيلة".

وقال الرئيس تبون إن "الدولة تهدف إلى حماية النظام العام وتتدخل فقط في حالة وجود انتهاك لحق المواطن في الحياة السلمية". كما تطرق الرئيس إلى العلاقة التي تربط الجزائر بفرنسا مؤكدا أنها علاقات مميزة مبنية على الاحترام والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأوضح أنه: "قطعنا شوطا كبيرا في علاقاتنا الثنائية مع فرنسا وأنا أثق في الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وأتفق معه في الكثير من المواضيع بالرغم من بعض الاختلافات في بعض الملفات".

كما شدد الرئيس عبد المجيد تبون، على أن الحل للأزمة الليبية يمر عبر تنظيم انتخابات مهما كانت الصعوبات، موضحا أن الوضع في ليبيا مقلقا جدا لاسيما لدول الجوار.

وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة لإعادة بناء ليبيا هي الشرعية الشعبية، يجب تنظيم انتخابات مهما كانت الصعوبات.