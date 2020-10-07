خضع رئيس بلدية تاجنانت في ولاية ميلة رفقة 18 عضوا آخر من أعضاء المجلس الشعبي البلدي ، إلى تحقيقات من قبل الشرطة الاقتصادية ومكافحة الفساد بأمن ولاية ميلة. التحقيقات خصت ملفات عديدة، في مقدمتها ملف كراء سوق تاجنانت وملف نهب العقار و ملف آخر يتعلق بمؤسسة "ميلة نث"، إضافة إلى قفة رمضان.

ويواجه كل من رئيس البلدية والأعضاء الذين تم استدعاؤهم تهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة . قضية السوق الأسبوعي و حسب مصادر مطلعة ، الذي تم كراؤه بمبلغ قدر بـ 20.5 مليار سنتيم، غير أن السوق بقي دون استغلال، ليضاف إليه سوق السيارات، ويعاد كراؤه من جديد وبمبلغ أقل قدره 17 مليار سنتيم، وهو ما أثار شكوك وجدل حول الصفقة، بعد أن نزل المبلغ من 20.5 مليار إلى 17 مليار بعد إلغاء المداولة الأولى. ورغم ذلك تقول المصادر ذاتها أن البلدية لم تستفد من السوق الذي لا زال غير مستغل.

كما تعتبر قضية "ميلة نث" من الملفات التي بها تجاوزات وعمليات مشبوهة، مثلها مثل قفة رمضان التي سجلت بها هي الأخرى تجاوزات كثيرة، إلى جانب ذلك يواجه المسؤولون في تاجنانت عدة تهم تخص نهب العقار بطرق غير قانونية والتعدي على المساحات الخضراء و مخططات شغل الأراضي، وهي الظاهرة التي أصبحت تؤرق سكان تاجنانت و تثير الاحتجاجات في كل مرة.