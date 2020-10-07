توفي أمس الثلاثاء مواطن من سكان المدينة الجديدة سيدي عبد الله غربي العاصمة ، إثر سقوطه من الطابق السابع بمنزله في عمارة واقعة بموقع "دال 1 " حي 5000 مسكن.

وتفيد المعلومات من عين المكان أن الضحية البالغ من العمر 32 سنة أب لطفة صغيرة ، كان بصدد إعادة ترميم منزله الجديد .

وكان منهمكا برفع مواد البناء من شرفته بواسطة الرافعة الكهربائية، فتهاوى من الطابق السابع ليلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الضحية المتوفى إلى المستشفى، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد ومعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم، الذي خلف حزنا عميقا وسط الجيران.