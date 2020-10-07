قال الإعلامي ومدير موقع "راديو أم"، قاضي إحسان، عند خروجه من مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد، اليوم، أن المحققين أوضحوا له أنهم تأكدوا من أن لا علاقة له بأشخاص محل تحقيق.

وكان الإعلامي تلقى أمس استدعاء للحضور من أجل التحقيق، غير أنه فور وصوله لباب جديد تحدث معه ضابط من الدرك وأكد له أنهم تأكدوا أمس أنه لا علاقة له بأشخاص كانوا محل تحقيق. وأضاف "بعد أن شكرني لحضوري فور تلقي الاستدعاء طلب مني رقم هاتفي للاتصال بي إن استدعى الأمر ذلك".