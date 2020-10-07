وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، اليوم الأربعاء، اعذارا أولا لشركة إنجاز SARL ASLAN CONSTRCTION ET COMMERCE، المكلفة بإنجاز مشروع 700 وحدة سكنية ببلدية المدية.

وحسب بيان الوكالة المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، تضمن الاعذار مطالبة شركة الإنجاز بتنصيب فرق عمل متتالية تعمل بنظام تداول (8/2) يضمن ديمومة العمل بالورشة.

بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل فتح ورشات الأشغال الثانوية في جميع العمارات بهدف إتمام كل الأعمال، وكذا تحسين نوعية أشغال البناء الكبرى والثانوية.

وأعذرت الوكالة في ذات البيان، شركة الإنجاز، بعد تسجيل بطيء في أشغال البناء الثانوية بالمشروع ونقص الموارد البشرية والمادية في الورشة. إلى جانب عدم احترام شركة الإنجاز لبرنامج الأشغال، و سبب رداءة نوعية الأشغال الكبرى و الثانوية.

ومنحت الوكالة شركة الإنجاز أجل 8 أيام، لأجل تنفيذ مقتضيات هذا الاعذار، قبل اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات القصرية طبقا للتنظيم المعمول به، في حالة عدم التنفيذ.