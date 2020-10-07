نجح أفراد الشرطة لأمن دائرة لحمر في وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة، وحجز كمية معتبرة من مادة المخدرات (كيف معالج) وسيارات سياحية، وتم إحالة ملفهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار الذي حول الملف إلى قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بموجب ملف قضائي عن قضية: حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة من أجل الحصول والشراء قصد البيع والعرض وإعادة البيع والنقل والتخزين في إطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

وحسب المعلومات المستقاة من خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية بشار فإن هذه العملية التي وصفتها مصادر "الخبر" بالهامة، تمت بناء على استغلال معلومات تفيد بقيام مشتبه به، بمحاولة نقل كمية من مادة المخدرات انطلاقا من مدينة موغل تجاه مدينة بشار، ليتم إعداد خطة أمنية محكمة ورصد تحركات المشتبه به، أثمرت على توقيفه على متن مركبة سياحية من نوع أكسنت على مستوى مدينة لحمر، بعد أن حاول الفرار، إلا أن التطويق الجيد للمكان حال دون ذلك، لتتوج المطاردة بحجز كمية معتبرة من مادة المخدرات (كيف معالج) قُدِّرت بقنطار و88 كلغ، في حين مكنت عملية تفتيش منزله الخاص بموجب صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، من حجز عرضيا 12 قرصا مهلوسا من نوع نوريكا 150 ملغ.

وأضاف نفس المصدر، أنه استمرارا للتحريات المعمقة في القضية، تم تحديد هوية مشتبه به آخر كان يقوم بالتنسيق مع المشتبه به الرئيسي لتحديد مكان تواجد الحواجز الأمنية، وبإشراف من النيابة المختصة، تم توقيفه على مستوى مدينة لحمر مع حجز سيارة سياحية من نوع تويوتا ياريس، ومبلغ مالي قيمته 84.000 دج، كما مكنت التحريات من حجز مركبة أخرى نوع فولكسفاغن كادي.

وأوضح ذات المصدر، أنه بتنسيق الجهود العملياتية في قضية الحال مع فرقتي مكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشـار، واستغلالا للتحريات العلمية والتقنية التي أجريت في وقت قياسي، تم تحديد هوية مشتبه به آخر وتوقيفه على مستوى مدينة بشـار، أين مكنت عملية تفتيش منزله العائلي بموجب إذن عن نيابة الجمهورية، من حجز عرضيا أسلحة بيضاء متمثلة في: ساطورين، خنجر، عصى خشبية، مع حجز 07 هواتف نقالة، شرائح سيم، ومبلغ مالي قيمته 21.500 دج، كما مكنت التحريات أيضا من تحديد هوية مشتبه بها في العقد الثالث من العمر، وتوقيفها على مستوى مدينة موغل، هذه الأخيرة بينت التحريات التقنية ضلوعها في قضية الحال،

وبتفتيش منزلها العائلي، بموجب إذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، تم حجز سيارة من نوع بيجو 207 ومبلغ:39.500 دج، مع استمرار الأبحاث لتوقيف زوجها، فضلا عن التمكن من توقيف مشتبه به خامس ضالع في القضية بعد الترصد لتحركاته بمدينة بشـار.

العملية مكنت إجمالا حسب ذات المصدر من توقيف 05 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 21 و56 سنة، وحجز كمية: 01 قنطار و 88 كلغ من المخدرات، و 04 مركبات سياحية لعلامات مختلفة، مبلغ مالي قيمته 145.000 دج، أسلحة بيضاء من الصنف 06، 13 هاتفا نقالا، و12 قرصا مهلوسا نوع نوريكا 150 ملغ.