أشرف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف ,يوسف بلمهدي، اليوم الأربعاء بدار الإمام بالمحمدية (الجزائر العاصمة) على انطلاق فعاليات مسابقة انتداب الإطارات من الأئمة والمرشدات لتأطير الشأن الديني لدى مسجد باريس للسنة الجارية.

وأوضح بلمهدي بالمناسبة في تصريح للصحافة بأنه "يشارك في هذه المسابقة 529 مترشحا ومترشحة تشمل ثلاث فئات من مختلف التخصصات للإمامة (إمام أستاذ رئيسي وإمام أستاذ وإمام مدرس) ومرشدات تم توزيعهم على مستوى ثانوية عبان رمضان والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام يتنافسون على 60 منصبا ماليا.

وسيجتاز الناجحون في المسابقة الكتابية امتحان آخر في الثقافة الشفوية للتعرف أكثر على قدراتهم العلمية والدينية واللسانية التي سوف يحدد تاريخها لاحقا مشيرا إلى أن الأئمة الذين يتم انتقاؤهم نهائيا سوف يخضعون لدورة تكوينية.

و في موضوع متصل ذكر الوزير بأن الأئمة الذين يؤطرون الجالية الجزائرية والمسلمة على مستوى مساجد فرنسا يعدون من أرقى أئمة المنابر في الاعتدال والوسطية والانضباط وذلك بشهادة الفرنسيين أنفسهم حسب الوزير الذي أضاف قائلا بأنهم "استطاعوا أن يتميزوا في فرنسا و أوروبا".

كما أشاد الوزير بالمؤهلات العلمية لهؤلاء الأئمة المترشحين الذين جاؤوا من الـ 48 ولاية سواء في حفظ كتاب الله وتجويده وتفسيره واتقانهم اللغة الفرنسية و أشار بلمهدي أنه تم خلال مجريات المسابقة على مستوى دار الإمام مراعاة التباعد بين المترشحين واتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات من أجل تفادي فيروس كوفيد 19.