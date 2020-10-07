أعلنت وزارة الدفاع في منطقة ناغورنو كاراباخ، اليوم الأربعاء، عن مقتل 40 عنصرا من جنودها، ما يرفع عدد القتلى في صفوف الجيش إلى 280 منذ اندلاع القتال مع القوات الأذربيجانية في 27 سبتمبر الماضي.

وتشهد المنطقة أكثر المعارك دموية منذ أكثر من 25 عاما بين قوات أذربيجان والقوات المنحدرة من أصل أرميني. وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قد اتهم اليوم، تركيا وأذربيجان بأن التصعيد العسكري في المنطقة يصل لحد "هجوم إرهابي" فيما يتعلق بإقليم ناغورنو كاراباخ ويشكل جزءا من مواصلة "الإبادة الجماعية للأرمن".

وتستمر الاشتباكات في إقليم ناغورنو كاراباخ بين الجيشين الأذربيجاني والأرميني للسيطرة على مدن فوزول وجبرائيل وترتر، فيما تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك القوانين الدولية ومهاجمة أهداف مدنية في ظل سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.