أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون الحرمين (المسجد الحرام والمسجد النبوي) هاني بن حسني حيدر، أن المعتمرين يتوافدون إلى المسجد الحرام بسلاسة ووفقا للخطط والمراحل المعلنة مسبقا.

وقال، اليوم الأربعاء: "في اليوم الرابع استقبلنا ما يقارب 24 ألف معتمر، ولم يتم رصد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد، بفضل الله ثم بالتزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي تصريح سابق أكد حيدر أن "رئاسة شؤون الحرمين تعمل بكل قدراتها على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمعتمرين في ظل تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية"، مضيفا: "الرئاسة أطلقت حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس لتؤكد من خلالها أن خدمة المعتمر والزائر الكريم وسام فخر يعتز به منتسبو الرئاسة".

وتابع متحدث شؤون الحرمين: "يجب على المعتمرين الالتزام بالإجراءات الوقائية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، لا سيما أن وعي المعتمرين يمثل عاملا مهما في إنجاح الإجراءات الاحترازية"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق حزمة من البرامج التوجيهية والإرشادية ميدانيا وإلكترونيا حيث تم تخصيص 30 موقعاً لإجابة أسئلة وفتاوى المعتمرين تعمل على مدار الساعة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، يوم 3 أكتوبر الجاري ، وصول أول دفعة من المعتمرين بعدما تم رفع الحظر المفروض على آداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة). وتم استئناف العمرة بعد القرار الملكي الذي نص على استئناف العمرة على 4 مراحل اعتبارا من أكتوبر الجاري.