سجلت الجزائر 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الأربعاء.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر أواخر فيفري الماضي إلى 52520 حالة.

كما أعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، عن وفاة 6 أشخاص متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي إلى 1779 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 36857 حالة بعد تسجيل 94 حالة تعافي في آخر 24 ساعة.

وعرف عدد المرضى المتواجدين في العناية المركزة بمستشفيات الوطن ارتفاعا طفيفا، بعدما بلغ 31 حالة اليوم الاربعاء مقارنة بـ25 حالة في اليوم السابق.