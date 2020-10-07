وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تتراجع نسبة التأييد له في استطلاعات الرأي قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، الأربعاء خصمه الديموقراطي جون بايدن بأنه "معتوه".

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "إنه معتوه منذ سنوات والجميع يعرف ذلك". وأضاف أن "وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه وتحاول حمايته"، مضيفا "هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جدا لم تعد تذكر؟ أخبار مضللة!".

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدما واضحا لبايدن. ويبين استطلاع لمحطة "سي أن أن" تقدم المرشح الديموقراطي مع 57 % من الأصوات في مقابل 41 % لترامب.

وتعهد ترامب العودة إلى حملته الانتخابية سريعا والمشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية في مواجهة بايدن في ميامي في 15 أكتوبر.