تم تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسب ما كشفت وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالآتي:

الجزائر : 5.952 (22)

البليدة : 4.218 (4)

وهران : 4.035 (20)

سطيف : 3.269 (6)

باتنة : 1.953 (10)

بجاية : 1.887 (7)

قسنطينة : 1.685 (4)

عنابة : 1.503 (6)

تيبازة : 1.444 (3)

تلمسان : 1.351 (0)

تيزي وزو : 1.338 (0)

المسيلة : 1.337 (0)

البويرة : 1.327 (2)

بسكرة : 1.322 (2)

ورقلة : 1.301 (1)

الجلفة : 1.203 (0)

جيجل : 1.158 (8)

الوادي : 1.106 (0)

بومرداس : 1.095 (6)

تبسة : 982 (0)

تيارت : 951 (0)

المدية : 807 (4)

عين الدفلى : 776 (0)

مستغانم : 768 (1)

أم البواقي : 736 (1)

الأغواط : 698 (1)

سكيكدة : 694 (0)

عين تموشنت : 689 (1)

أدرار : 646 (0)

خنشلة : 601 (3)

قالمة : 537 (0)

سوق أهراس : 448 (4)

غرداية : 439 (0)

ميلة : 432 (0)

تيسمسيلت : 432 (0)

برج بوعريريج : 422 (0)

سيدي بلعباس : 420 (0)

بشار :348 (0)

مـعـسـكـر :334 (0)

الطارف : 312 (5)

نعامة : 264 (0)

الشلف : 240 (0)

البيض : 232 (0)

غليزان : 213 (0)

تندوف : 205 (0)

تمنراست : 202 (0)

إليزي : 136 (0)

سعيدة : 72 (0)