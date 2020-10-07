كورونا: توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
7 أكتوبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسب ما كشفت وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء.

وجاء توزيع الإصابات على الولايات كالآتي:

 

الجزائر : 5.952     (22)

البليدة : 4.218       (4)

وهران : 4.035     (20)

سطيف : 3.269      (6)

باتنة : 1.953        (10)

بجاية : 1.887        (7)

قسنطينة : 1.685    (4)

عنابة : 1.503       (6)

تيبازة : 1.444     (3)

تلمسان : 1.351     (0)

تيزي وزو : 1.338    (0)

المسيلة : 1.337      (0)

البويرة : 1.327       (2)

بسكرة : 1.322      (2)

ورقلة : 1.301      (1)

الجلفة : 1.203     (0)

جيجل : 1.158      (8)

الوادي : 1.106    (0)

بومرداس : 1.095    (6)

تبسة : 982        (0)

تيارت : 951      (0)

المدية : 807     (4)

عين الدفلى : 776    (0)

مستغانم : 768     (1)

أم البواقي : 736    (1)

الأغواط : 698     (1)

سكيكدة : 694      (0)

عين تموشنت : 689    (1)

أدرار : 646       (0)

خنشلة : 601     (3)

قالمة : 537     (0)

سوق أهراس : 448     (4)

غرداية : 439    (0)

ميلة : 432     (0)

تيسمسيلت : 432      (0)

برج بوعريريج : 422     (0)

سيدي بلعباس : 420    (0)

بشار :348          (0)

مـعـسـكـر :334     (0)

الطارف : 312      (5)

نعامة : 264        (0)

الشلف : 240      (0)

البيض : 232      (0)

غليزان : 213     (0)

تندوف : 205     (0) 

تمنراست : 202    (0)

إليزي : 136      (0)

سعيدة : 72        (0)

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