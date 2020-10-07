أمضى عصر الأربعاء لاعب شبيبة الساورة السابق سماحي خليل على عقد لمدة سنتين في اتحاد بلعباس ليكون بذلك سابع مستقدمي "ميركاتو" نادي "المكرة" ، بعد أن تمكنت الإدارة حتى الآن من ضمان خدمات كل من بلغربي (شبيبة القبائل) ، ايتيم (مولودية وهران) ، بلمختار (أهلي البرج) ، تيبوتين ( اتحاد العاصمة) إضافة إلى المهاجم هارون سيد علي (نجم مقرة) ولاعب الرديف الشاب إسحاق بلحسايني.

وكانت إدارة اتحاد بلعباس قد قررت أن يباشر التعداد تحضيراته للموسم الجديد بدء من يوم السبت القادم بمركب 24 فبراير 56 على أن تلتحق المجموعة بفندق "بني تالة" بعد ذلك للدخول في تربص مغلق هناك لمدة عشرة أيام.