أعلن حزب العمال أن جلول جودي، القيادي البارز في الحزب، سيمثل غدا أمام محكمة الحراش في إطار دعوى قضائية رفعتها ضده نادية لعبيدي وزيرة الثقافة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب ما نشرت الصفحة الرسمية للحزب على "الفايسبوك" فإن الدعوى القضائية تتعلق بتصريحات جودي وممارسة عهدته النيابية بالمجلس الشعبي الوطني.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقاضي فيها لعبيدي عضوا في حزب العمال، حيث سبق لها وأن رفعت دعوى قضائية ضد الأمينة العامة للحزب لوزيرة حنون في مارس 2016، بسبب تصريحات الأخيرة التي اتهمت فيها يومها الوزيرة السابقة باستغلال المنصب ومنح الامتيازات لمقربين منها.