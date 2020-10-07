أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة اليوم الأربعاء بوضع رئيس بلدية زردازة التابعة لدائرة الحروش (جنوب سكيكدة) تحت الرقابة القضائية و بإيداع رئيس مصلحة التجهيزات بذات الجماعة المحلية الحبس على خلفية قضية فساد، حسب ما علم من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر أن الكاتب العام لذات البلدية قد استفاد من الإفراج، قبل أن يشير إلى أن المتهمين قد توبعوا بتهم متعلقة بـ"التزوير و استعمال المزور و سوء استغلال الوظيفة و التلاعب بالمال العام."

وأضاف أن القضية المتابع فيها المتهمون تتعلق بـ"صفقة لتموين البلدية بإطارات المركبات (العجلات المطاطية)"، مشيرا إلى أنه بعد أن انتهت الصفقة بكونها غير مجدية تم ضمها إلى صفقة أخرى و منحها إلى مقاول كان قد فاز بصفقة مماثلة قبلها "ما يعتبر مخالفا للقانون."

للإشارة، فقد التمس وكيل الجمهورية أمر إيداع لجميع المتهمين.