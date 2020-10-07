أمن البليدة يفكك شبكة مختصة في سرقة المركبات

مجتمع
7 أكتوبر 2020 () - ب.رحيم
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توصل  عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية البليدة ،  إلى شبكة مختصة في سرقة و تفكيك المركبات ، و القبض على عناصرها، و استرجاع 3 شاحنات و سيارتين ، و قطع غيار و لواحق  لمركبات أخرى مفككة، و لوحات ترقيم و رخص سياقة  مزورة ، تم العثور عليها ، داخل مسكن المتهم الرئيسي بوادي العلايق، و أتضح أن العصابة تنشط عبر عدة ولايات ، و تقوم أيضا بتزوير في الأرقام التسلسلية للمركبات و ملفاتها القاعدية .

في السياق، حجزت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في بوقرة، نحو 5 قناطير من مادة التبغ " الشمة " المقلدة، و كمية من الممنوعات، و توقيف  عنصرين من العصابة، و إحالتهم على العدالة.

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