التحق مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح، مساء اليوم الأربعاء، بمقر تربص المنتخب الوطني بالنمسا تحضيرا لمواجهتي نيجيريا والمكسيك الوديتين.

وبهذا يكون بونجاح آخر الملتحقين بتربص "الخضر" بسبب مشاكل في الحصول على التأشيرة، وحسب بيان "الفاف" فإن مسجل هدف التتويج في نهائي "كان" 2019 لم يتمكن من اللحاق بالحصة التدريبية التي أجراها أشبال بلماضي اليوم.

ومن المنتظر أن يؤدي هذا التأخر إلى غياب بونجاح عن ودية نيجيريا المقررة هذا الجمعة على أن يكون حاضرا خلال مواجهة المكسيك الثلاثاء المقبل.

من جهته يعاني جناح نادي نيم الفرنسي زين الدين فرحات من إصابة قد تمنعه من المشاركة في المقابلتين في انتظار قرار الطاقم الطبي لـ"الخضر".

بدوره، التحق رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي زوال اليوم بتربص المنتخب الوطني، حسب ما كشفت "الفاف".