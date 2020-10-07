تمكنت الشرطة القضائية لأمن دائرة عزابة من تفكيك عصابة تتكون من أربعة أشخاص تتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية حيث حجزت 10 صفائح من المخدرات ما يعادل واحد كيلوغرام ، وسيارتين سياحيتين وسيوف من الحجم الكبير وسكاكين بندقية صيد مائي ومبلغ مالي من عائدات الترويج.



واستنادا إلى خلية الاتصال لأمن سكيكدة فان التوصل إلى العصابة كان اثر معلومات وردت إلى المصلحة مفادها وجود مجموعة تتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع استعمل السلاح الأبيض الأشرار الأربعة قدموا مساء اليوم الأربعاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة الذي اصدر في حقهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم. عباس فلوري