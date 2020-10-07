شرع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، مساء اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية على رأس وفد هام إلى الجزائر تدوم يومين.



وكان في استقبال سانشيز لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود.

وسيلتقي رئيس الحكومة الإسباني، خلال هذه الزيارة، برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كما سيعقد جلسة عمل مع الوزير الأول.