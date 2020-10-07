استقبل وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الأربعاء، سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، الذي تحادث معه حول سبل تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية في إطار الشراكة التجارية الجزائرية-الفرنسية ورفع حجم الصادرات نحو فرنسا خارج المحروقات.



و حسب بيان الوزارة نشرته على صفحتها الرسمية في الفايسبوك، ناقش الطرفان خلال هذا اللقاء الذي انعقد بمقر الوزارة، و الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، التوجهات الاقتصادية الجديدة لقطاع التجارة وما يقدمه من تحفيزات خاصة في الجانب الاستثماري من حيث المرافقة و القضاء على كل الممارسات البيروقراطية.