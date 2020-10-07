كشف مصدر عليم للخبر ان محافظة الغابات في تبسة شرعت اليوم في دراسة ملفات طلبات رخص الصيد بعد الاحتجاج الذي نظمته فيدرالية الصيادين في الولاية وسيتم منح الرخص للصيادين الذين اتموا فترة التربص والتحصل على شهادة التأهيل والانخراط في جمعية معتمدة رسميا لهذا النشاط.



وكانت الخبر قد تطرقت في تغطية اعلامية سابقة لهذه الاشكالية قبل ان تبرق المصالح المركزية للجهات المعنية بضرورة تطبيق القانون سيما تعليمات فتح نشاط الصيد المتخذ من طرف الحكومة مؤخرا اين شرعت مختلف ولايات الوطن في منح الرخص باستثناء ولاية تبسة.



