التقى اليوم، بالجزائر العاصمة توفيق حكار الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك بنظيره فرانسيسكو راينز، الرئيس المدير العام لشركة ناتورجي الإسبانية وذلك بعد توقيع ملاحق تعديلات على عقود بيع الغاز بين الشركتين، وذلك على هامش زيارة رئيس الحكومة الإسبانية للجزائر.

وحسب بيان لشركة سوناطراك ، فإن التوقيع يعزز شراكة سوناطراك و ناتورجي، اللتين تعود علاقتهما التجارية إلى السبعينيات وهما أيضا المساهمان في شركة ميدغاز التي تدير خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإسبانيا، بنسبة 51% و49% على التوالي .

وأضاف البيان "كان هذا الاجتماع فرصة للمسؤولين لمناقشة الفرص الأخرى للتعاون المستقبلي بين الشركتين وأفضل السبل لتعزيز العلاقات التجارية بينهما". وذكر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن صناعة النفط والغاز قد تأثرت بشدة بجائحة كوفيد 19 وتتغلب سوناطراك، بالتعاون الوثيق مع عملائها،على آثار هذه الجائحة على الأنشطة التجارية.

و يعكس الاتفاق الذي توصلت إليه مؤسسة سوناطراك وشركة ناتورجي الطبيعة الإستراتيجية لعلاقة الثقة طويلة الأمد التي تربطهما والتي تهدفان من خلالها إلى ترسيخ مكانتهما في السوق الإسبانية ."

ومن جهته، أكد الرئيس المدير العام لشركة ناتورجي، أن هذا الاتفاق يعبر عن استعداد سوناطراك و ناتورجي لمواصلة شراكتهما طويلة الأمد و التي بدأت منذ عقود و يعتبر هذا التحالف الاستراتيجي ضروريا لتوريد الغاز الطبيعي للسوق الإسبانية بصفة تنافسية و آمنة، و بالتالي فهو ضروري للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية لكلا البلدين.