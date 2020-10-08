استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء أمس الأربعاء بقصر الشعب رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

حيث أقام الرئيس مأدبة عشاء على شرف ضيف الجزائر والوفد المرافق له، وحضر الاستقبال كل من الوزير الأول عبد العزيز جراد، ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.

ويشرع رئيس الحكومة الإسبانية، في زيارة رسمية على رأس وفد هام إلى الجزائر تدوم يومين.

وكان في استقبال سانشيز لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود.