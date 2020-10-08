أجل المجلس القضائي بورقلة، النظر في قضية الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لخدمات الآبار الكائن مقرها الاجتماعي بحاسي مسعود، إلى جلسة 18 من الشهر الجاري، حيث تم وضع المسؤول ذاته تحت الرقابة القضائية على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية فساد مالي رفقة مسؤولين آخرين.

وبحسب مصادر "الخبر" فإن تأجيل القضية إلى التاريخ المذكور، جاءت عقب طلب قاضي التحقيق بالهيئة القضائية ذاتها، خبرة مالية بينما تمسكت النيابة بوضع المتهمين رهن الحبس، قبل أن يتقرر تأجيل القضية لموعد لاحق مع وضع المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المدير العام تحت الرقابة القضائية.

وكان ملف هذه القضية قد تم فتحه لأول مرة على مستوى محكمة حاسي مسعود ، أين استمع قاضي التحقيق لعدد من إطارات شركة الأشغال في الآبار من بينهم الرئيس المدير العام الحالي، على خلفية تهم وجهت لهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال المنصب .