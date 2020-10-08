أسعفت مصالح الحماية المدنية بولاية البيض أمس الأربعاء، ثلاثة أشخاص تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، في تدخلين منفصلين حيث قدمت للضحايا إسعافات أولية قبل تحويلهم إلى مستشفى المدينة.

وأفاد بيان لذات المصالح أن الوحدة الرئيسية تدخلت بحي الصديقية لإسعاف امرأة تبلغ من العمر 39 سنة ، تعرضت للاختناق بغاز أحاد أكسيد الكربون المنبعث من موقد نار حيث قدمت لها الإسعافات الأولية قبل أن تنقل إلى مستشفى محمد بوضياف.

كما تدخلت وحدة القطاع بحي الإخوة حسني من أجل إسعاف امرأة تبلغ من العمر 39 سنة ، وابنتها البالغة 05 سنوات، اختنقتا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حيث قدمت لهما الإسعافات الأولية ونقلهما إلى مستشفى المدينة.

وبالمناسبة دعت مصالح الحماية المدنية إلى ضرورة تفقد التوصيلات الغازية وخاصة الموصولة بجهازي الطبخ و تسخين الماء.