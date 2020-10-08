شكلت وزارة العدل فوج عمل متعدد القطاعات يتكلف بإعداد أرضية تتضمن تعديل القانون التجاري، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بمناسبة الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد، والتي تتعلق بضرورة تعديل القانون التجاري.

وأفاد منشور لوزارة العدل عبر صفحتها الرسمية في "الفايسبوك"، أن هذا الفوج يتمثل" في إعداد أرضية تتضمن حصرا أحكام القانون التجاري الجديرة بالتتميم أو التعديل أو الإلغاء واقتراح أنظمة قانونية جديدة في إطار مواكبة التغييرات الاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا".

وأضاف ذات المصدر أن فوج العمل يتشكل من ممثلي وزارات المالية، التجارة، الصناعة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكي، النقل، الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، الوزارة المنتدبة لدى وزير التجارة المكلفة بالتجارة الخارجية. كما يتشكل أيضا من ممثلي الغرفة الوطنية للموثقين، بنك الجزائر، الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العملِ (منتدى رؤساء المؤسسات سابقا)، الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة. وكشف ذات المصدر أن فوج العمل سيعقد أول اجتماع له يوم الإثنين 12 أكتوبر الجاري.