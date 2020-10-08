أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أنه "تم إحصاء 1131 إصابة بالملاريا في خمس ولايات، 55 بالمائة منهم جزائريون، والآخرون هم مواطنون ماليون ونيجيريون، غير أن تمنراست وأدرار هما اللتان سجلتا أكبر عدد من الإصابات سيما في تينزاواتين وبرج باجي مختار وهي المناطق الأقرب للحدود وينتشر فيها الرحالة المتنقلون باستمرار أو مواطنون يدخلون إلى مالي أو يأتون منها".

وأضاف الوزير، في حديث للقناة الإذاعية الثانية، اليوم الخميس، أنه "لا توجد أية دواعي لنشر الخوف إزاء الوباء الفصلي بالنظر لتوفر الدواء وتمرس الأطقم الطبية في هذا المجال خاصة و أن الإصابات بالملاريا تسجل كل سنة في نفس المناطق بسبب تنقلات المواطنين للبلدان الإفريقية المجاورة".

وقال الوزير أنه "على مدار الأيام الخمسة الأخيرة لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بالملاريا.. ويتم في الجزائر دائما تسجيل حالات للإصابة بهذا الداء، ففي 2018 كان لدينا 970 إصابة في تمنراست وحدها، وفي 2019 تم تسجيل 854 إصابة ".

وأكد وزير الصحة أنه تم التكفل بجميع من ثبتت إصابته بالملاريا" هناك فرق طبية مختصة في الجنوب وفي كل المدن وحتى القرى الصغيرة، بالإضافة إلى قيام مديريتي الصحة لأدرار وتمنراست بتوزيع الأدوية الخاصة بالملاريا على المواطنين غير المصابين من باب الوقاية ".