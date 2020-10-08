تم، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الجزائر وإسبانيا بمناسبة زيارة العمل التي يجريها رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز إلى الجزائر.

وقد تم توقيع هذه المذكرة بالأحرف الأولى من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد ونظيره الإسباني بحضور عدة وزراء من البلدين وذلك عقب المحادثات التي جرت بين الوزيرين الأولين قبل مراسم افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الإسباني.

وسيرأس هذا المنتدى جراد مناصفة مع نظيره الإسباني بحضور وفود رسمية من البلدين إضافة إلى حوالي خمسين رئيس مؤسسة وكذا رؤساء منظمات أرباب العمل.