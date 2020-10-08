قال وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم ، اليوم، إنّ السوق الوطنية مهمة جدا بالنسبة للشركاء الإسبان، وأشار إلى أنّ نشاطات المناولة الجزائرية لم يتم تشجيعها إلى حد الآن، وهو التوجه المراد تحقيقه من خلال الرؤية الجديدة للاقتصاد الوطني، عبر آليات دعم هذا النوع من النشاطات الاقتصادية، من أجل السماح لها بإيجاد شراكات محتملة مع المتعاملين الأجانب أو الوطنيين على السواء، فضلا عن كونها الخطوة التي من الممكن أن تفتح المجال لرفع نسب الاندماج في المشاريع الإنتاجية المختلفة.

وذكر المتحدث في هذا الشأن، على هامش ملتقى الأعمال الجزائري الإسباني، مراجعة قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 49/51 والسماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في السوق الوطنية بنسبة 100 في المائة في القطاعات غير الإستراتيجية، ينبغي من الناحية المقابلة تحقيق نسب معينة من الاندماج، المرهون بتحسين نسيج المناولة الوطنية وتحسين أدائها.