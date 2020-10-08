أسعفت مصالح الحماية المدنية اليوم الخميس ثلاثة أشخاص تعرضوا للاختناق بالغاز في البرواڨية بولاية المدية، كما تدخلت في ولاية تبسة لإسعاف خمسة أشخاص أصيبوا في حوادث مرور.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيانين بخصوص هذه الحوادث، أن وحداتها في دائرة البرواڨية تدخلت في حدود الساعة الثانية وثلاثة وعشرين دقيقة (23:02) من صباح اليوم الخميس من أجل إسعاف ثلاثة أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون منبعث من المدفأة بحي شريط عمار في بلدية البرواڨية .

وأضاف ذات المصدر أن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 03 و29 سنة ومن عائلة واحدة تم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المدني بالبرواڨية.

أما بولاية تبسة فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بالعوينات لاسعاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 53 و 60 سنة أصيبوا في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 88 أمام المطاحن الكبرى بالعوينات، الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين.

كما تدخلت الوحدة الثانوية بالونزة لأجل حادث مرور وقع على مستوى طريق الحمرة تمثل في انقلاب شاحنة محملة بالحصى، أسفر الحادث عن إصابة شخص بالغ من العمر حوالي 53 سنة تم إسعافه وتحويله إلى استعجالات الونزة.

كما تدخلت ذات المصالح بالشريعة لأجل حادث مرور وقع على مستوى طريق خنشلة تمثل في اصطدام بين سيارتين خلف إصابة شخص بالغ من العمر حوالي 16 سنة تم إسعافه وتحويله إلى استعجالات الشريعة. من جهة أخرى تدخلت الحماية المدنية بالماء الأبيض لأجل حادث مرور وقع على مستوى مدخل بلدية الماء الابيض، تمثل في اصطدام تسلسلي بين سيارتين وحافلة ولحسن الحظ .لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية.

كما تمكنت فرق التدخل بوحدة القطاع التابعة للحماية المدنية من إخماد حريق سيارة بمفترق الطرق ببكارية.