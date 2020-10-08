استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، محمد شفيق مصباح، بنواكشوط من طرف الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، حيث تم بحث "علاقات التعاون القائمة بين الوكالة وموريتانيا وسبل تطويرها"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الموريتانية.

وفي تصريح له عقب الاستقبال أكد شفيق مصباح أن اللقاء كان "فرصة لمناقشة مختلف جوانب التعاون القائمة بين البلدين"، مبرزا أن "الجزائر تشكل عمقا استراتيجيا لموريتانيا و موريتانيا كذلك عمق استراتيجي للجزائر وأن التعاون القائم بينهما ممتاز والآفاق واعدة".

للإشارة فقد جرى اللقاء بحضور سفير الجزائر بموريتانيا، نور الدين خندودي، والمديرة المكلفة بدراسة اليقظة بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، زينة بن بحوش، وعن الجانب الموريتاني، مدير التعاون الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج، محمد الأمين ولد مولاي اعل.