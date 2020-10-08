تمكن عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري السابع بأمن ولاية سوق أهراس، من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر عن جرم "الاعتداء بالضرب متبوع بالسب والتهديد على طبيب وعون أمن ووقاية" بأحد مستشفيات سوق أهراس.

وأوضح المكلف بالاتصال لدى السلك الأمني محافظ الشرطة محمد كريم مرداسي، اليوم الخميس، أن حيثيات القضية تعود إلى شكوى أودعها الضحيتان بشأن تعرضهما للاعتداء من طرف أحد المواطنين مقدمين أوصاف المشتبه فيه الذي تم توقيفه بمجرد مباشرة التحريات في القضية حيث تم تحويله إلى مقر المصلحة أين اعترف بما اقترفه من أفعال.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه عن جرم "الاعتداء بالضرب متبوع بالسب والتهديد على موظف أثناء تأدية المهام" ليتم تقديمه أمام نيابة محكمة سوق أهراس، كما تمت الإشارة إليه.