وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم الخميس، اعذارا ثانيا، لشركة SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ENTREPRISE SGE، المكلفة بإنجاز 600 وحدة سكنية ببرج البحري بولاية الجزائر.

وأعذرت الوكالة الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، للمرة الثانية قبل توجهها إلى فسخ الصفقة معها، لعدة أسباب، أهمها رداءة نوعية الأشغال، وعدم رفع الشركة لمختلف التحفظات المسجلة من قبل هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC، و تأخر نسبة تقدم الأشغال.

وأضاف ذات البيان، وكذلك عدم امتثالها لتنفيذ تعليمات الاعذار الأول الصادر بتاريخ 19ـ 01ـ 2020. وطالبت الوكالة شركة الإنجاز، بضرورة إعادة السير بالأشغال حسب المعايير التقنية والفنية المتعامل بها، وتدعيم الورشة بالإمكانيات البشرية والمادية و تموينها بمواد البناء.

وكذا وضع آليات التنظيم والتخطيط الملائمين من أجل تصحيح النقائص المسجلة وتدارك التأخر في تقدم الأشغال.

بالإضافة إلى تسليم المشروع في أقرب الآجال.

وأمهلت وكالة عدل شركة الإنجاز، مدة ثمانية أيام ابتداء من صدور هذا الاعذار، لأجل تنفيذ مقتضياته، محتفظة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حالة عدم التنفيذ.