أكدت أرمينيا أن الخسائر التي تكبدتها القوات المسلحة الأذربيجانية منذ بداية تصعيد النزاع على خط التماس المباشر في كاراباخ قد تجاوزت أربعة آلاف شخص.

وأفاد المركز الإعلامي الأرميني المشترك لدى الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، في بيان بهذا الشأن نُشر على صفحة المركز في "فايسبوك" أن "قوات العدو بشكل عام قد فقدت 145 طائرة مسيرة و16 مروحية و17 طائرة و496 قطعة من المدرعات وأربع قاذفات لهب ثقيلة.

كما بلغ عدد خسائر العدو في القوة البشرية 4069 شخصًا". هذا وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما.

وبدأ النزاع في ناغورنو كاراباخ في فبراير 1988، عندما أعلنت منطقة ناغورنو كاراباخ للحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.

وفي سياق المواجهة المسلحة في الفترة 1992- 1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على ناغورنو كاراباخ وسبع مناطق متاخمة لها. منذ عام 1992.